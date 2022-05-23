Мисс Украина Вселенная Анна Неплях показала, сколько кг наела за время войны: искала безопасность в еде

Анна Неплях искала утешение в еде / Фото: instagram.com/neplyah/

Анна Неплях с начала полномасштабной войны набрала целых 9 килограммов. Теперь девушка весит 68 кг при росте 173 см. Между прочим лишние кило не помешали модели вступить в новые отношения – на Бали она познакомилась с украинцем , который уже долго там живет.

В Instagram "Мисс Украина Вселенная 2021" поделилась мнением, что жировая прослойка выступает в роли своеобразного защитного панциря – чем она толще, тем в большей безопасности чувствует себя человек. Именно поэтому, по мнению Неплях, некоторые женщины во время войны стали больше есть и толстеть.

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Анна Неплях до и после того, как поправилась / Фото: instagram.com/neplyah/

Кто-то сильно похудел от стресса, кто-то потом снова набрал, а кто-то с того же дня, как и я, искал утешение и безопасность в еде, подсознательным желанием оградиться от внешнего мира, набрав вес, – объяснила Анна.

Как отметила модель, с помощью вкусной пищи человек пытается снять нервное напряжение, заглушить переживания и избавиться от негативных эмоций.

Скриншот Instagram

Особенно набирают вес те, у кого есть страх насилия, когда эти истории, к сожалению, стали бытовыми новостями в нашей стране. Становясь непривлекательными, мы, женщины, словно пытаемся себя обезопасить от изнасилований, – добавила девушка.

Неплях также вспомнила, что однажды на гормонах стресса поправилась и не могла похудеть целый год, сколько бы не прилагала усилий без всяких срывов.

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И знаю одно, пока в голове все не уложится, тело не освободится от лишнего веса, – отметила Аня.

Напомним, месяц назад "Мисс Украину Вселенная" Анну Неплях обвинили в зраде. Модель не оставила это без внимания.