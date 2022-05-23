Міс Україна Всесвіт Анна Неплях показала, скільки кг наїла за час війни: шукала безпеку в їжі

Анна Неплях шукала розраду у їжі / Фото: instagram.com/neplyah/

Анна Неплях з початку повномасштабної війни набрала цілих 9 кілограмів. Тепер дівчина важить 68 кг при зрості 173 см. Між іншим зайві кіло не завадили моделі завести нові стосунки – на Балі вона познайомилася з українцем, який вже довго там мешкає.

У Instagram "Міс Україна Всесвіт 2021" поділилася думкою, що жировий прошарок виступає у ролі своєрідного захисного панцира – чим він товстіший, тим більш безпечно почувається людина. Саме тому, на думку Неплях, деякі жінки під час війни почили більше їсти і гладшати.

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Анна Неплях до та після гладшання / Фото: instagram.com/neplyah/

Хтось сильно схуд від стресу, хтось потім знову набрав, а хтось із того самого дня, як і я, шукав втіху та безпеку в їжі, підсвідомим бажанням убезпечитися від зовнішнього світу, набравши вагу, – пояснила Анна.

Як зауважила модель, за допомогою смачної їжі людина намагається зняти нервову напругу, заглушити переживання та позбутися негативних емоцій.

Скріншот Instagram

Особливо набирають вагу ті, хто має страх насильства, коли ці історії, на жаль, стали побутовими новинами в нашій країні. Стаючи непривабливими, ми, жінки, ніби намагаємося убезпечити себе від зґвалтувань, – додала дівчина.

Неплях також пригадала, що одного разу на гормонах стресу погладшала і не могла схуднути цілий рік, скільки б не докладала зусиль без жодних зривів.

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І знаю одне, поки в голові все не вкладеться, тіло не звільниться від зайвої ваги, – запевнила Аня.

Нагадаємо, місяць тому "Міс Україну Всесвіт" Ганну Неплях звинуватили у зраді. Модель не залишила це без уваги.