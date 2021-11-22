Мисс Украина Вселенная Неплях мечтает стать многодетной мамой: Сколько у меня будет детей, столько и нянь!

Анна Неплях призналась, что хочет быть многодетной мамой / Фото: instagram.com/neplyah/

Анна Неплях, которая недавно попала в ДТП, в последнем интервью с Александром Суворовым откровенно заявила, что в будущем видит себя второй Мадонной.

Мисс Украина-Вселенная не собирается на сцену, но, по ее словам, хотела бы всемирного влияния. Анна поделилась, что не видит проблемы в том, чтобы совмещать семью и личный рост.

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Модель призналась, что мечтает стать многодетной мамой, но при этом вовсе не намерена прекращать активный образ жизни.

Я хочу минимум троих детей и мечтаю, чтобы мне легко давались роды. Понимаю, что роды – это очень сложный физиологический процесс, но мне бы очень хотелось иметь наследников, видеть себя в своих детях. К этому времени хотела бы наладить все процессы так, чтобы минимально тратить усилия на работу. Чтобы все могло работать без моего непосредственного участия. Но я точно не буду "мамой-наседкой". Сколько у меня будет детей, столько сразу же будет и нянь.

Сейчас Мисс Украина-Вселенная готовится к конкурсу "Мисс Вселенная 2021", который в этом году пройдет в Израиле. Всеми этапами подготовки к конкурсу и подробностями своей жизни Анна Неплях делится в своих соцсетях. Сделать яркие фото для интересных постов и историй поможет стильный смартфон.

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