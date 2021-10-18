Мисс Украина Вселенная Неплях призналась, что бывший парень ее бил: Когда любишь, прощаешь многое

Анна Неплях призналась, что бывший парень ее бил / Фото: instagram.com/neplyah/

Как оказалось, новоиспеченная обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021" страдала от домашнего насилия. Однако заявление, которое девушка написала на бывшего в полицию, она забрала.

Эта история закончилась три года назад, даже больше. Когда ты перестаешь быть жертвой, ты перестаешь об этом говорить. Когда вы любите, то вы можете много чего простить человеку. Я отпустила эту ситуацию, простила человека и забрала заявление, – призналась Анна Неплях в программе "Світське життя".

Анна Неплях стала победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" / Фото: instagram.com/missukraine_universe

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Известно, что сейчас у Анны есть избранник, но его фото в соцсетях она не показывает. Она также не говорит, как зовут ее возлюбленного, а лишь посвящает теплые строчки ему в своем Instagram.

Анна Неплях уже в декабре отправится представлять Украину на международном конкурсе красоты – "Мисс Вселенная 2021". Девушке 27 лет, она из города Днепр, была одной из самых ярких участниц шоу "Холостяк"-10. Обычно конкурс проходит в США, но в этом году он состоится в Израиле.

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