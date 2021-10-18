Я заслуживаю на уважение: Мисс Украина Вселенная Анна Неплях оправдалась за русский язык

Победительницу конкурса красоты в Сети засыпали вопросами и упреками, почему она не говорит на государственном языке, ведь она будет представлять нашу страну на международном конкурсе

Мисс Украина Вселенная Анна Неплях объяснила, почему не говорит на украинском языке / Фото: instagram.com/neplyah/

27-летняя Анна Неплях, завоевавшая титул "Мисс Украина Вселенная 2021", записала Instastories и показала подписчикам, что может говорить на украинском.

Однако девушка подчеркнула, что ее аудитория в соцсети – русскоговорящая, сама она росла в русскоговорящей семье и в ее родном городе тоже большая часть населения говорит на русском. Анна родом из Днепра.

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Как видите, возможно выучить украинский язык за сутки, потому что он твой родной, и потому что у тебя достаточно интеллекта, чтобы разговаривать на чистом и красивом языке, а не портить его суржиком, высказалась Неплях на украинском языке.

Мисс Украина Вселенная попросила ее уважать, потому что она "заслуживает самовыражаться на таком языке, каким ей удобно".

Скриншот: Instagram

Анна Неплях уже в декабре отправится представлять Украину на международном конкурсе красоты – "Мисс Вселенная 2021". Обычно конкурс проходит в США, но в этом году он состоится в Израиле. Отметим также, что девушка была одной из самых ярких участниц шоу "Холостяк"-10.

За период подготовки к конкурсу "Мисс Украина Вселенная" участницы, по их словам, очень сблизились – вокруг царила дружелюбная атмосфера. Это неспроста, ведь организаторы старались выбирать финалисток не только по внешности, но и по характеру. Ранее о критериях отбора конкурсанток нам рассказала президент конкурса Анна Филимонова.

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