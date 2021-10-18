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Я заслуживаю на уважение: Мисс Украина Вселенная Анна Неплях оправдалась за русский язык

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
18 октября, 09:47
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Победительницу конкурса красоты в Сети засыпали вопросами и упреками, почему она не говорит на государственном языке, ведь она будет представлять нашу страну на международном конкурсе
Мисс Украина Вселенная Анна Неплях объяснила, почему не говорит на украинском языке
Мисс Украина Вселенная Анна Неплях объяснила, почему не говорит на украинском языке / Фото: instagram.com/neplyah/

27-летняя Анна Неплях, завоевавшая титул "Мисс Украина Вселенная 2021", записала Instastories и показала подписчикам, что может говорить на украинском.

Однако девушка подчеркнула, что ее аудитория в соцсети – русскоговорящая, сама она росла в русскоговорящей семье и в ее родном городе тоже большая часть населения говорит на русском. Анна родом из Днепра.

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Как видите, возможно выучить украинский язык за сутки, потому что он твой родной, и потому что у тебя достаточно интеллекта, чтобы разговаривать на чистом и красивом языке, а не портить его суржиком, высказалась Неплях на украинском языке.

Мисс Украина Вселенная попросила ее уважать, потому что она "заслуживает самовыражаться на таком языке, каким ей удобно".

Скриншот: Instagram

Анна Неплях уже в декабре отправится представлять Украину на международном конкурсе красоты – "Мисс Вселенная 2021". Обычно конкурс проходит в США, но в этом году он состоится в Израиле. Отметим также, что девушка была одной из самых ярких участниц шоу "Холостяк"-10.

За период подготовки к конкурсу "Мисс Украина Вселенная" участницы, по их словам, очень сблизились – вокруг царила дружелюбная атмосфера. Это неспроста, ведь организаторы старались выбирать финалисток не только по внешности, но и по характеру. Ранее о критериях отбора конкурсанток нам рассказала президент конкурса Анна Филимонова.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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