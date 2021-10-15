Титул Мисс Украина Вселенная 2021 завоевала участница шоу Холостяк Анна Неплях

15 октября в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv прошел финал конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2021". 15 финалисток боролись за корону и титул самой красивой девушки страны

"Мисс Украина Вселенная" 2021 - Анна Неплях / Фото: instagram.com/missukraine_universe, instagram.com/neplyah/

Анна Неплях уже в декабре отправится представлять Украину на международном конкурсе красоты – "Мисс Вселенная 2021". Девушке 24 года, она из города Днепр. Обычно конкурс проходит в США, но в этом году он состоится в Израиле.

Анна Неплях / Фото: instagram.com/missukraine_universe

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За период подготовки к конкурсу "Мисс Украина Вселенная" участницы, по их словам, очень сблизились – вокруг царила дружелюбная атмосфера. Это неспроста, ведь организаторы старались выбирать финалисток не только по внешности, но и по характеру. Ранее о критериях отбора конкурсанток нам рассказала президент конкурса Анна Филимонова.

Также победительницами стали:

1-я вице-мисс – Виктория Апанасенко

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2-я вице-мисс – Неля Попович

3-я вице-мисс – София Дорчинец

4-я вице-мисс – Юлия Семенихина

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Кто был в жюри?

В этом году среди членов жюри были:

Жан Беленюк, борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр 2020

Анастасия Шухнина, fashion-директор компании Domino

Иванна Онуфрийчук, телеведущая, актриса и общественный деятель

Дарья Белодед, украинская дзюдоистка, бронзовая призерка Олимпийских игр

Ярослав Самойлов, психолог, блогер

Ольга Компаниец, двукратная чемпионка мира WBPF в категории model physique

Анна Филимонова, бьюти-эксперт, президент конкурса "Мисс Украина Вселенная"

Юрий Сугак, главный редактор телеканала "Украина", заслуженный журналист с 2008 года, ведущий медиа-тренер

Что известно о конкурсе "Мисс Украина Вселенная"?

Конкурс "Мисс Украина Вселенная" существует с 2006 года и ежегодно проходит в Украине под эгидой конкурса красоты "Мисс Вселенная". Его владельцами и организаторами являются крупная американская корпорация WME | IMG.

В 2019 году победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная" стала Анастасия Суббота.

Анастасия Суббота / Фото: instagram.com/awwsaturday

Титул "Мисс Украина Вселенная 2020", решением главы конкурса Анны Филимоновой и Оргкомитета "Мисс Украина Вселенная", был передан "I вице-мисс Украина Вселенная 2010" киевлянке Елизавете Ястремской.

Елизавета Ястремская в национальном костюме на Мисс Вселенная-2020 / Фото: Getty Images

Девушка представила Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2020". В связи с пандемией COVID-19, проведение финала конкурса "Мисс Вселенная 2020" было перенесено на первую половину 2021 года. В этом году пока что не было известно о каких-либо изменениях на конкурсе из-за пандемии.

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