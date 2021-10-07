Митинг и "коридор позора": как прошел концерт Ирины Круг в Днепре (фото)

Украинцы устроили митинг против концерта Ирины Круг в Днепре / Фото: Instagram

Если концерты Любови Успенской в Украине прошли без скандалов, то перед выступлением Ирины Круг в Днепре украинцы устроили митинг. Об этом пишет "Информатор. Днепр".

Митинг прошел под лозунгом "Нет российским гастролерам". Митингующих возмутил тот факт, что певица приехала в Украину после того, как давала концерты в Крыму.

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В Днепре устроили митинг против концерта Ирины Круг / Фото: dp.informator.ua/

В Днепре прошел митинг против концерта Ирины Круг / Фото: dp.informator.ua/

Людям, которые купили билеты на концерт певицы, пришлось идти по "коридору позора".

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Митинг в Днепре против концерта Ирины Круг / Фото: dp.informator.ua/

Сама Ирина никак не прокомментировала протест, а лишь в Instagram поделилась видео из концертного зала в Днепре.

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Комментарии к публикации звезда шансона ограничила.

Ранее Ирина Круг выступила в Харькове. Также певица даст концерт в Киеве 8 октября и в Одессе 9 октября.

Напомним, именно из-за выступлений в Крыму певица попала в базу "Миротворца". В Сети можно найти видео с выступления Ирины Круг в Ялте в 2017 году.

А вот в СБУ не видят причин для запрета певице въезда в Украину.

Мы обращались в Службу безопасности относительно разъяснений о том, имеет ли право этот человек выступать в Украине. Мы получили ответ, что никаких запретов на выступление этой звезды нет, — сообщил заместитель начальника полиции Днепропетровской области Владимир Богонис в беседе с ТСН.

Напомним, Игорь Кондратюк возмутился, что российские артисты приезжают в Украину. Телеведущий написал петицию к президенту Украины с требованием запретить концерты, гастроли и выступления на фестивалях российских артистов, которых он называет гражданами страны-агрессора.

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