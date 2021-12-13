Мое сердце занято: финалист Холостячки 2 рассказал об отношениях со Златой Огневич

Дмитрий Шевченко сохранил теплые отношения со Златой Огневич / Фото: YouTube

И хотя Дима Шевченко прошел в финал, услышать заветное "Да" от Златы Огневич ему не удалось – героиня реалити выбрала Андрея Задворного.

Как мы уже знаем из пост-шоу "Холостячки", у Златы и Андрея действительно закрутился роман, но он закончился так же быстро, как и начался. Теперь певица одна.

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Злата Огневич и Андрей Задворный / Скриншот из видео

Но со многими участниками проекта Огневич поддерживает дружеские отношения. Об этом она упомянула уже несколько раз своим поклонникам и зрителям "Холостячки".

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Дмитрий Шевченко и Злата Огневич в финале "Холостячки 2" / Скриншот из видео

Дмитрий Шевченко оказался в близком окружении Златы и она занимает важное место в его жизни. По словам финалиста шоу, они часто созваниваются и даже видятся.

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Она умеет дружить. Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной, – сказал Дмитрий Шевченко в "Невероятной правде о звездах".

А вот романтических отношений между ним и Златой Огневич быть уже не может. Оказывается, Шевченко встречается с девушкой. О ней мужчина не рассказывает. Известно только то, что она живет в том же доме, где и Злата Огневич.