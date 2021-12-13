Моє серце зайняте: фіналіст Холостячки 2 розповів про стосунки із Златою Огнєвіч

Дмитро Шевченко зберіг теплі стосунки із Златою Огневич / Фото: YouTube

І хоча Діма Шевченко пройшов у фінал, почути заповітне "Так" від Злати Огнєвіч йому не вдалося – героїня реаліті обрала Андрія Задворного.

Як ми вже знаємо з пост-шоу "Холостячки", у Злати та Андрія справді закрутився роман, але він закінчився так само швидко, як і почався. Тепер співачка одна.

Реклама

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний / Скриншот з відео

З багатьма учасниками проєкту Огнєвіч підтримує дружні стосунки. Про це вона згадала вже кілька разів своїм шанувальникам та глядачам "Холостячки".

Реклама

Дмитро Шевченко та Злата Огнєвіч у фіналі "Холостячки 2" / Скриншот з відео

Дмитро Шевченко якраз і опинився у близькому оточенні Злати. За словами фіналіста шоу, вони часто телефонують і навіть бачаться, Огнєвіч займає важливе місце у його житті.

Реклама

Вона вміє дружити. Я вірю в дружбу між чоловіком та жінкою, – сказав Дмитро Шевченко у "Неймовірної правди про зірок".

А от романтичних стосунків між ним та Златою Огнєвіч бути вже не може. Виявляється, Шевченко зустрічається із дівчиною. Про неї чоловік не розповідає. Відомо лише те, що вона живе у тому ж будинку, де й Злата.

Раніше Андрій Хветкевич відповів, чому Злата Огнєвіч вигнала його з "Холостячки".