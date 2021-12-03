Холостячка-2 со Златой Огневич: кто стал победителем шоу

Вот и завершился второй сезон проекта "Холостячка" со Златой Огневич. Кого из мужчин выбрала Злата? Ведь у нее были чувства и к Дмитрию Шевченко, и к Андрею Задворному

Кто стал победителем шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич: Дмитрий Шевченко или Андрей Задворный? / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, пресс-служба

Многие были уверены, что именно Роман Свечкоренко победит в шоу "Холостячка-2". Но он покинул проект еще в начале финального выпуска шоу.

И вот, Злата надела красивое платье цвета слоновой кости и началась последняя церемония роз.

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Дима заявил, что его чувства к Злате сильнее любого страха и сомнений. Мужчине нравится, когда Огневич радуется всему вокруг – от этого он ловит кайф.

Скриншот: кадр из видео

Андрей отметил, что Злата "нужна и важна ему". То, что он влюбился, мужчина понял еще на Кипре. И сейчас совсем милый момент: Задворный назвал Злату "причиной своего счастья".

Скриншот: кадр из видео

И Андрей, и Дима встали на одно колено и произнесли те самые слова, которые мечтают услышать многие девушки: "Ты выйдешь за меня?"

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Скриншот: кадр из видео

Тянуть не будем: победителем шоу "Холостячка-2" стал Андрей Задворный!

Я говорю тебе "Да!", я согласна, я готова создать с тобой семью, – сказала Злата Андрею.

Фото: СТБ

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