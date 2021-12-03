Холостячка-2 со Златой Огневич: кто стал победителем шоу

Многие были уверены, что именно Роман Свечкоренко победит в шоу "Холостячка-2". Но он покинул проект еще в начале финального выпуска шоу.
И вот, Злата надела красивое платье цвета слоновой кости и началась последняя церемония роз.
Дима заявил, что его чувства к Злате сильнее любого страха и сомнений. Мужчине нравится, когда Огневич радуется всему вокруг – от этого он ловит кайф.
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Андрей отметил, что Злата "нужна и важна ему". То, что он влюбился, мужчина понял еще на Кипре. И сейчас совсем милый момент: Задворный назвал Злату "причиной своего счастья".
И Андрей, и Дима встали на одно колено и произнесли те самые слова, которые мечтают услышать многие девушки: "Ты выйдешь за меня?"
Тянуть не будем: победителем шоу "Холостячка-2" стал Андрей Задворный!
Я говорю тебе "Да!", я согласна, я готова создать с тобой семью, – сказала Злата Андрею.
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