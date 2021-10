MONATIK стал судьей шоу "Співають всі!"

/ Фото: пресс-служба

Вместе с "сотней" судей проекта артист выберет двух последних финалистов, которые в финале шоу будут соревноваться за главный приз в размере полумиллиона гривен. За кулисами шоу артист рассказал, почему решил присоединиться к проекту и признался, как готов поддержать молодые таланты.

Звезда современной музыкальной культуры MONATIK вышел на сцену суперпопулярного шоу "Співають всі!", чтобы зажечь с хитом "Зажигать/JoMo", который полюбили миллионы поклонников по всему миру.

Реклама

MONATIK / Фото: пресс-служба

Позже артист занял место на "стене" рядом с капитаном Натальей Могилевской. MONATIK признается – для него участие в таком масштабном проекте – настоящий праздник, тем более, что рядом с ним находится аж 100 звездных коллег.

Я хочу от всего сердца выразить уважение организаторам и продюсерам шоу "Співають всі!", которые решились на реализацию такого масштабного проекта. Объединить 100 артистов и сделать это настолько достойно, на таком высоком профессиональном уровне!

Жюри шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Реклама

Артист отметил. что не понаслышке знает, как это сложно и ответственно

Ведь мы с командой создавали мюзикл "РИТМ", в рамках которого объединили 12 ТОП-артистов. К каждому нужен свой подход, проявление индивидуальности. Следует отметить, что Наталья Могилевская как капитан "сотни" умело руководит процессом и задает нужный ритм всем!" – поделился MONATIK.

Пребывание в судейском кресле для MONATIK, который объявил мировой тур в 2022 году и начнет его с гастролей в Штатах, обычное дело, поэтому особых переживаний у него не было.

Я чувствовал себя достаточно комфортно. А то, что наши мысли могут отличаться – это нормальная практика. Я всегда придерживаюсь мнения, что судейское кресло создано для того, чтобы промотивировать, вдохновить или подтолкнуть молодых исполнителей на какие-то свершения, – комментирует артист.

Музыкант признался – готов ли он к открытию новых талантов в роли продюсера и может ли кто-то из участников рассчитывать на такой подарок судьбы.

Реклама

MONATIK / Фото: пресс-служба

Для меня всегда важна личность, индивидуальность, творчество во всех его проявлениях. Что касается продюсирования – в этом году из нашей музыкальной корпорации выпустились две талантливые артистки Lida Lee и Nino Basilaya, которые есть среди звездного жюри "Співають всі!" За год сотрудничества мы дали девочкам все ресурсы для того, чтобы дальше они могли быть сольными певицами. Сегодня я рассматриваю продюсирование проектов, шоу, мюзиклов и, как это было всегда, своей сольной карьеры, – рассказал MONATIK.

А кто из участников сможет покорить MONATIK и занять свое место среди финалистов проекта, зрители телеканала "Украина" узнают уже в эту субботу, 9 октября, в 21:00 в новом выпуске шоу "Співають всі!"

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. В августе Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу.

Смотрите все выпуски шоу эксклюзивно на OLL.TV!

Другие новости о проекте: