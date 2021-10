Как прошел 6 выпуск Співають всі!: имена новой пары финалистов

Самое масштабное в нашей стране жюри определило еще двух финалистов, которые уже через две недели будут соревноваться за победу в популярном проекте и приз в размере полмиллиона гривень

Как прошел шестой эфир шоу «Співають всі!» / Фото: телеканал "Украина"

Шестой эфир грандиозного талант-шоу "Співають всі!" отгремел на телеканале "Украина". Кто прошел в финал – рассказываем далее в материале.

37-летний Шломо Низин на проект прилетел специально из Израиля, хотя сам он – одессит в 5 поколении. Шломо исполняет еврейскую музыку, играет на клавишных инструментах и на гитаре. Но до этого, говорит конкурсант, в вокальных шоу участия не принимал.

Мне кажется, что, когда я выхожу на сцену, на какое-то время становлюсь другим человеком. Я стремлюсь к тому, чтобы как можно большему количеству людей подарить эмоции, – признался Шломо Низин.

Шломо Низин на шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Украина"

Звездные судьи проекта ожидали, что участник для своего выступления выберет какую-то еврейскую песню, однако Шломо удалось удивить жюри. На сцене он исполнил легендарную композицию Френка Синатры I love you, baby, погрузив всех в невероятно романтическую атмосферу.

У меня сложилось впечатление, что через ваши глаза с нами общался Бог, – не сдерживала эмоций эксперт проекта, певица TAYANNA. – Когда вы пели, я почувствовала такое тепло, такую любовь и преданность. Видно, что вы действительно живете музыкой, голосом, что вы так любите людей и все, что происходит вокруг вас. Спасибо вам огромное за это настроение.

Участнику удалось собрать максимальные 100 баллов, что позволило ему автоматически пройти в финал масштабного проекта "Співають всі!"

А вот за вторую путевку пришлось посоревноваться 20-летнему Владиславу Мелентьеву из Донецка и сестрам Даниловым из Киевской области, которые набрали одинаковое количество баллов – 99. Но место в финале все-таки завоевал Владислав.

Для него это первый опыт выступления на такой большой сцене и тем более – перед таким масштабным жюри. Участник просто заворожил всех трогательным исполнением песни Perfect Эда Ширана, благодаря чему в батле он сумел поднять больше судей, чем его конкурентки.

Я абсолютно не ожидал, что смогу пройти в финал. Если честно, даже не думал, что попаду в тройку лидеров и просил не спрашивать о моих ожиданиях перед выступлением, – говорит Владислав Мелентьев. – Где бы я не появлялся, люди всегда смотрят на меня, как на белую ворону, но у меня никогда не прекращается творческий процесс. И на шоу "Співають всі!" я приехал по зову сердца.

Владислав Мелентьевна шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Украина"

А чем попытаются удивить звездное жюри Владислав и Шломо в грандиозном финале проекта? Узнаем уже совсем скоро – 16 октября в эфире телеканала "Украина".

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. В августе Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу.

Смотрите грандиозное шоу "Співають всі!" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина". Все выпуски также доступны эксклюзивно на OLL.TV!

