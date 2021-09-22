Могилевская удивила признанием участнику шоу "Співають всі!": Вышла бы за вас замуж без всякого сомнения

В талант-шоу "Співають всі!", которое выходит по субботам в 21:00 на телеканале "Украина", разжигаются страсти. Во время четвертого эфира Наталья Могилевская дважды заставила Диму Коляденко достать фату

Наталья Могилевская в шоу "Співають всі" удивила заявлением / Фото: пресс-служба

В последнем выпуске "Співають всі!" на сцену вышел зажигательный кубинец Марсель Гастон из дуэта Dos Machos. И хоть в ряды финалистов проекта певец не вошел, запомнился судьям надолго. А все из-за комментария Владимира Остапчука, что парень появился на шоу, чтобы обратить внимание капитана звездной сотни Наталии Могилевской, которая якобы пару лет назад разбила сердце молодому человеку.

Сама певица прокомментировала: "Я впервые его вижу!" В это время в студии заиграл свадебный марш и Дима Коляденко достал из своего саквояжа фату, которую сразу же надел на голову артистки. Но в этот момент ведущий телеканала "Украина" Владимир Остапчук вынужден был признаться, что это была шутка.

О Боже! А я уже подумала – может, я забыла?! Но говорю же, что не знаю его, – прокомментировала Наталья Могилевская в эфире шоу "Співають всі!".

Реклама

Но, судя по всплеску судьей, шутка Владимира Остапчука все же удалась.

Вы это видели? Наташа сказала: "Я впервые его вижу", но затем встала и начала присматриваться – может, все же было? – смеясь, отметил ведущий телеканала "Украина" Владимир Остапчук.

Но в конце шоу таки появился участник, который покорил сердце капитана звездной "сотни". Им стал 33-летний киевлянин Евгений Прудник. И здесь фата народной артистке Украины могла бы быть уместной, если бы не одно "но":

Для меня вы – настоящий мужчина. И если бы вы не были женаты, я бы с удовольствием вышла за вас замуж! Без всякого сомнения! – заявила Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская и Владимир Остапчук / Фото: пресс-служба

Реклама

Смотрите новый выпуск грандиозного шоу "Співають всі!" в субботу, 25 сентября, в 21:00 на телеканале "Украина".

Еще новости по теме: