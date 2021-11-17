Монро публично пристыдила Каменских: "Доколе ЛГБТ-люди будут считаться скандальными?"

Травести-дива Монро поскандалила с Настей Каменских из-за ее высказываний на шоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Скандал из-за...Скандала! На шоу "Маска" звездные детективы продолжают угадывать персонажей, которые прячутся в невероятных костюмах и выступают в них на сцене шоу.

В прошлом выпуске для всех спела таинственная незнакомка, которая прячется под маской Скандала. Некоторые звездные детективы предположили, что там скрывается Елена Кравец. А вот Настя Каменских перечислила сразу нескольких персон шоу-бизнеса, которые, по ее мнению, могут оказаться под этой маской.

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Среди перечисленных Настей звезд была и травести-дива Монро, которой это не понравилось. Свои возмущения Монро высказала в Facbook, опубликовав фрагмент из шоу.

Кто-то объяснит мне, в чем моя скандальность? В том, что не побоялась быть собой и заявить об этом?! Доколе публичные ЛГБТ-люди будут восприниматься коллегами через призму скандальности и эпатажа?! А, Настя?! Как по мне, вы более скандальная, с учетом вашей личной жизни, – написала травести-дива.

В комментариях подписчики поддержали Монро, предположив, что Настя просто "перепутала слова":

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Думаю, ей просто не хватает словарного запаса. Вот она и не смогла подобрать правильное слово, а "скандальная" пришло первым в ее кудрявую голову, – написала одна из подписчиц Монро.

На что травести-дива ответила:

Тогда почему людей, которым не хватает словарного запаса, садят в жюри на центральный канал?

Скриншот: Facebook

Остальные подписчики отметили, что Настя "не знает, что такое "скандал", поэтому и применила такой эпитет по отношению к Монро.

Стоит отметить, что и Настю, и Монро считают яркими персонажами шоу-бизнеса, которые нередко делятся с подписчиками крутыми фото в Instagram. Кажется, мы знаем, в чем их секрет.

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Скриншот: Facebook

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