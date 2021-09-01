Моргенштерн о ссоре с Собчак на МУЗ-ТВ: Мы с ней ох*енные клоуны

Моргенштерн рассказал о том, как относится к Ксении Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, Скриншот из YouTube

Интервью записывалось еще до свадьбы Моргенштерна и было опубликовано на YouTube как раз вчера, в день торжества. Ведущей праздника, как беседе с Дмитрием Гордоном и сказал Моргенштерн, была Ксения Собчак.

Ранее они с рэпером немного повздорили на премии МУЗ-ТВ. Тогда артист, как всегда, отличился своими скандальными выходками. Когда Ксения, будучи ведущей премии, подошла к Моргенштерну, он заявил, что "будет разговаривать с ней только за деньги".

В интервью он заявил, что сейчас отлично относится к Ксении, хотя раньше был о ней другого мнения.

Ксюху я люблю и уважаю…Раньше я относился к ней предвзято, но после этого (премии МУЗ-ТВ – Ред.) я понял, что мы просто ох*енные клоуны, которые для челяди устраивают шоу, но между собой отлично общаются, – сказал артист.

Моргенштерн устроил скандал на премии МУЗ-ТВ / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/morgen_shtern

Похоже, что Ксения и Моргенштерн действительно поладили, ведь, как мы упоминали выше, Собчак стала ведущей свадьбы рэпера. В Instastories она опубликовала огромное количество фото видео с события.

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