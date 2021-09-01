Моргенштерн про сварку із Собчак на МУЗ-ТВ: Ми з нею ох*єні клоуни

Моргенштерн розповів про те, як ставиться до Ксенії Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, Скріншот з YouTube
Інтерв'ю записувалося ще до весілля Моргенштерна і було опубліковано на YouTube як раз вчора, в день торжества. Ведучою свята, як бесіді з Дмитром Гордоном і сказав Моргенштерн, була Ксенія Собчак.
Раніше вони з репером трохи посварилися на премії МУЗ-ТВ. Тоді артист, як завжди, відзначився своїми скандальними витівками. Коли Ксенія, будучи ведучою премії, підійшла до Моргенштерна, він заявив, що "розмовлятиме з нею тільки за гроші".
В інтерв'ю він заявив, що зараз добре ставиться до Ксенії, хоча раніше був про неї іншої думки.
Ксюху я люблю і поважаю...Раніше я ставився до неї упереджено, але після цього (премії МУЗ-ТВ – Ред.) я зрозумів, що ми просто ох*єнні клоуни, які для челяді влаштовують шоу, але між собою відмінно спілкуються, – сказав артист.
Схоже, що Ксенія і Моргенштерн дійсно порозумілися, адже, як ми згадували вище, Собчак сталаведучою весілля репера. У Instastories вона опублікувала величезну кількість фото відео з події.
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Дивіться повне інтерв'ю Моргенштерна: