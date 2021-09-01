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На свадьбе Моргенштерна полиция искала наркотики. Собчак устроила скандал (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
1 сентября, 08:58
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Свадьба рэпера Моргенштерна и его возлюбленной Дилары не обошлась без скандала. Только в этот раз это была не постановка
Ксения Собчак устроила скандал на свадьбе Моргенштерна
Ксения Собчак устроила скандал на свадьбе Моргенштерна / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Креативную свадьбу Моргенштерна российский шоу-бизнес будет еще долго обсуждать. Не обошлось и без неприятных сюрпризов. На теплоход, где проходило торжество, нагрянула полиция.

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Как пишет StarHit предполагалось, что проблемы возникли из-за излишнего шума или нарушения правил движения по реке. Однако позже выяснилось, что сотрудники правоохранительных органов искали наркотические вещества.

Ксения Собчак, которая была ведущей свадьбы, требовала полицию обосновать свои действия.

Свадьба по классике закончилась ментами, которые устроили шмон. Час держали всех на корабле. Back to 90-е, – поделилась эмоциями звезда и опубликовала видео в InstaStories.

Напомним, в разгар торжества Моргенштерн и Дилара поменялись нарядами. Рэпер надел белое платье с подвязкой на собственной свадьбе, а его избранница предстала перед гостями в брючном костюме.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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