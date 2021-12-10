Сбежавший из России Моргенштерн скучает по тачкам и ювелирке – артист выпустил трек-откровение

Моргенштерн выпустил новый клип / Фото: instagram.com/morgen_shtern

В ноябре Алишеру Моргенштерну пришлось покинуть Россию, при чем сделал он это тайно. Следственный комитет обвинил рэпера в торговле наркотиками в интернете, что сам артист отрицает.

Вместе с супругой Диларой Моргенштерн улетел в ОАЭ, но именно из Москвы они сперва направились в Беларусь. Уже оттуда пара попала в Дубай.

Реклама

Обо всем этом Алишер рассказал в новой песне, клип к которой он опубликовал на своем YouTube-канале. В треке "Домой" он говорит, что скучает по "тачкам и ювелирке" и размышляет, вернется ли когда-то домой.

MORGENSHTERN – Домой смотреть клип онлайн:

Реклама

Алишер иронично прокомментировал в песне слухи о том, что в Москве закрыли его ресторан Kaif Provenancе, отметил, что "счастье" у него не отнять, и вообще показал, что в Дубае ему живется очень даже хорошо.

Почему Моргенштерн уехал из России

После того, как 23 ноября глава СК Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками, росСМИ сообщили, что Моргенштерна видели вместе с женой и охранником во время посадки на поезд Москва — Минск в Смоленске.

Позже концертный директор исполнителя Владимир Шавгулидзе пояснил, что Алишер приехал в Минск на частное мероприятие. Оказалось, что оттуда он вылетел в ОАЭ.

Реклама

Ранее российские власти уже обвиняли Моргенштерна в пропаганде употребления наркотиков.