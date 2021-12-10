Моргенштерн після втечі з Росії сумує за тачками та ювеліркою – артист випустив трек-одкровення

Моргенштерн випустив новий кліп / Фото: instagram.com/morgen_shtern

У листопаді Алішеру Моргенштерну довелося покинути Росію і він зробив це таємно. Слідчий комітет звинуватив репера у торгівлі наркотиками в інтернеті, що сам артист заперечує.

Разом із дружиною Діларою Моргенштерн відлетів до ОАЕ, але саме з Москви вони спершу попрямували до Білорусі. Вже звідти пара потрапила у Дубаї.

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Про все це Алішер розповів у новій пісні, кліп до якої він опублікував на своєму YouTube-каналі. У треку "Домой" він каже, що сумує за "тачками та ювелірками" і розмірковує, чи повернеться колись додому.

MORGENSHTERN – Домой дивитися кліп онлайн:

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Алішер іронічно прокоментував у пісні чутки про те, що в Москві закрили його ресторан Kaif Provenancе, зазначив, що "щастя" у нього не відібрати, і взагалі показав, що в Дубаї йому живеться дуже добре.

Чому Моргенштерн виїхав із Росії

Після того, як 23 листопада голова СК Олександр Бастрикін звинуватив репера у торгівлі наркотиками, росЗМІ повідомили, що Моргенштерна бачили разом із дружиною та охоронцем під час посадки на потяг Москва – Мінськ у Смоленську.

Пізніше концертний директор виконавця Володимир Шавгулідзе пояснив, що Алішер приїхав до Мінська на приватний захід. Виявилося, що звідти він вилетів у ОАЕ.

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Раніше російська влада вже звинувачували Моргенштерна у пропаганді вживання наркотиків.