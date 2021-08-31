Моргенштерн женится: подробности свадьбы скандального рэпера и что известно о его невесте

Моргенштерн женится на Диларе Зинатуллиной / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/morgen_shtern

Аренда теплохода, на котором должна состояться свадьба Алишера и Дилары, стоит 30 тысяч рублей в час. Само же судно вмещает 500 человек, а также большие кровати, декорации, сцену, звуковую аппаратура и экран с именами молодоженов.

Фото и видео, снятые возле огромной яхты, уже разлетелись по Сети. Похоже, эта свадьба будет грандиозной!

Подготовка к свадьбе Моргенштерна и Дилары на яхте / Фото: instagram.com/dmitritch_blogger

На площадке также есть черные фигуры, вероятно, это тоже элементы декораций. Заметно выделяются баннеры с ангелочком и именами Алишер и Дилара.

Яхта, на которой будут праздновать свадьбу Моргенштерна / Фото: instagram.com/dmitritch_blogger

В Сети пишут, что гостей на звездную свадьбу будут пускать по билетам стоимостью от 50 тысяч рублей, а праздничный торт с коноплей будет весить 666 кг.

Что известно о Диларе, на которой женился Моргенштерн

Дилара и Алишер познакомились в 2017-м в Уфе. Они начали встречаться еще до популярности Моргенштерна и до того, как он заработал миллионы.

В 2019 году они расстались. Рэпер говорил, что не любит девушку, а та не хотела мириться с его отвязным образом жизни и многочисленными изменами.

Но в прошлом году они снова сошлись. Дилара снялась в нескольких клипах своего бойфренда, а ее фото в Instagram за пару лет стали куда откровеннее, чем раньше.

В марте этого года Моргенштерн подарил Диларе на день рождения чемодан с пятью миллионами рублей и красный автомобиль Range Rover.

В июне девушка сделала Алишеру предложение руки и сердца. Через месяц Моргенштерн уже сам стал на колено перед Диларой.