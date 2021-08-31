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Тиара и платье-русалка: разбираем свадебный образ Дилары, невесты Моргенштерна (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
31 августа, 17:47
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Сегодня у Моргенштерна, одного из самых скандальных рэперов РФ, особенный день – парень женится на своей возлюбленной, 21-летней Диларе. Давайте посмотрим, какой образ выбрала невеста
Свадебный образ невесты Моргенштерна, Дилары
Свадебный образ невесты Моргенштерна, Дилары / Фото: instagram.com/influesii

Моргенштерн был бы не собой, если бы не устроил из своей свадьбы треш-шоу. Будучи артистом, любящим троллинг и иронию, он решил сделать торжество в стиле 90-х и "нулевых" вместе с типичным лимузином, выкупом невесты, старомодными плакатами, шариками на автомобиле и далее по списку.

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Несмотря на все это, невеста Моргенштерна, Дилара, выбрала далеко не самый нелепый (можно же было добавить треша?) наряд для бракосочетания, хоть и из общей задумки он не выбился. Невеста облачилась в пышное белое платье фасона "русалка" с рюшами.

Скриншот: Instagram

Девушка сделала легкий макияж, использовав светло-коричневые тени и нюдовую помаду. Высокую прическу Дилары украшала тиара, в дополнение к которой девушка надела небольшие серьги.

Скриншот: Instagram

Уверены, что на этом торжество не закончилось и девушка сменит еще несколько нарядов к концу дня. Кстати, вместо букета невесты Моргенштерн вручил Диларе букет из леденцов "Чупа-Чупс".

Скриншот: Instagram

Моргенштерн и Дилара познакомились в 2017 году. В 2019 году они рассталась, поскольку девушка не согласилась на свободные отношения, которые предлагал ей рэпер. Моргенштерн и Дилара вновь стали парой в 2020 году, а в июне этого года возлюбленная рэпера сделала ему предложение.

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Позже рэпер уже сам сделал предложение Диларе, устроив не менее эффектное шоу.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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