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Моргенштерн и Дилара расписались в московском ЗАГСе (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
31 августа, 17:35
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Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина официально узаконили свои отношения. Пара расписалась и обменялась обручальными кольцами сегодня в Москве
Моргенштерн и Дилара стали мужем и женой
Моргенштерн и Дилара стали мужем и женой / Фото: instagram.com/morgen_shtern

В место регистрации брака влюбленные приехали на лимузине из проката с оранжевым салоном внутри. До этого Моргенштерн выкупил невесту у нее дома и кричал на весь двор о своей любви.

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В ЗАГСе пара обменялась кольцами. Теперь они официально муж и жена.

Дилара вышла замуж за Моргенштерна / Фото: instagram.com/stories/influesii

Дилара Зинатуллина также поделилась в Instagram фотографиями с теперь уже своим мужем. Моргенштерн на церемонию росписи надел серый костюм с белым галстуком, а его супруга выбрала белое платье с открытыми плечами.

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Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

В начале июля Моргенштерн сделал предложение своей возлюбленной Диларе во время съемок клипа. Для девушки это стало настоящей неожиданностью, потому что ранее она сама позвала Алишера жениться.

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Моргенштерн и Дилара познакомились в 2017 году. В 2019-м они рассталась, поскольку девушку не устраивали свободные отношения, которые предлагал ей рэпер. Моргенштерн и Дилара вновь стали парой в 2020 году.

Какие сомнения бывают у звезд накануне свадьбы – смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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