Морковка за 25 тысяч грн, сумка LOUIS VUITTON и сало – самые сумасшедшие покупки украинских звезд

Украинские звезды рассказали о самых необычных и дорогих покупках / Фото: Инстаграм

Праздник появился в 2009 году из-за скидок в День Холостяка – его также называют днём "одинокого сердца". Всемирно известная китайская интернет платформа "AlibabaGroup" решила сделать скидки – 50% на весь ассортимент. Таким образом праздник стал основоположником массовых распродаж по всему миру.

Мы узнали, какие самые уникальные или дорогостоящие вещи покупали украинские звезды, и на что они готовы тратить немалую сумму.

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Алина Гросу себя баловать покупками не любит – все заработанное вкладывает в карьеру.

Больше всего денег я трачу на творчество. В этом направлении являюсь транжирой. Сейчас, когда у меня подготовка к большому концерту, много средств идёт на шоу. На одежду и всякие хотелки деньги не потрачу, а вот на творчество – всегда, – признается Гросу.

Алина Гросу все деньги тратит на творчество / Фото: instagram.com/alina_grosu

Глядя на высокие ценники, Анна Тринчер может себя контролировать во всеми, кроме покупки сумок.

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Сумка Louis Vuitton! Приобрела ее у байера. Очень люблю этот бренд! Стоимость сумки — порядка 2000$, это была самая дорогая моя покупка. В целом, я очень рационально отношусь к вещам, но вот сумки — моя слабость! Я готова тратить на них много денег, – говорит Аня.

Анна Тринчер может похвастаться сумкой известного бренда / Фото: Инстаграм

Сестры-близнецы из дуэта ANNA MARIA никогда не поскупятся на дорогостоящий подарок.

Одна из самых дорогих наших покупок – акустическая гитара. Ее мы решили подарить своему другу. При этом, сам он играть не умеет. Но у него в гостях часто бывают артисты и музыканты. Мы выбрали гитару известного бренда, поэтому цена была высокой. А если говорить о необычных покупках, то это чай в Китае – шен пуэр, который был выдержан в земле около 20 лет, – рассказывают участницы музыкального дуэта.

Знаменитые сестры любительницы покупать необычные сорта чая / Фото: Инстаграм

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Певица МЯТА один раз попала в курьезную ситуацию и оставила круглую суму в супермаркете.

Самая необычная и самая дорогая покупка – морковь за 25 тыс. грн. Я покупала в магазине продукты и кассир по ошибке выбила мне две тонны моркови. Я рассчитывалась бесконтактной картой и не посмотрела на сумму, – делится певица.

МЯТА по ошибке заплатила за несколько тон овощей / Фото: Инстаграм

Украинская исполнительница ТО-МA не может оторваться от витрин ювелирных магазинов. Но есть то, что она любит покупать больше.

Куда бы я не летела, мои друзья и знакомые знают, что в качестве сувенира, они всегда могут рассчитывать на кусочек вкусного сала. Правда, периодически на таможне, его хотят отобрать. Но я отстаиваю до последнего, – говорит артистка.

TO-MA призналась, что ее настоящая страсть – украшения

Певец и композитор NIKITA LOMAKIN на себе экономит, но готов покупать "хотелки" всем своим родным.

Дорогостоящие подарки делаю только самым близким. Самое дорогое, что есть в моем гардеробе, потянет на 2000 гривен максимум. Для каких-то мероприятий светского характера пользуюсь услугами стилиста. Из подарков – купил для мамы дорогой смартфон, а для девушки – куртку DIESEL за 20 тыс. гривен. Выглядит очень ярко, – признается музыкант.

Никита никогда не экономит на покупках родным / Фото: Инстаграм

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