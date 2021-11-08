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Ани Лорак в дорогих нарядах прогулялась по Дубаю: выбираем лучший образ певицы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
8 ноября, 16:16
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Певица улетела в ОАЭ, где приняла участие в Big art festival и там же "выгуляла" босоножки Versace за 30 тысяч гривень
Ани Лорак показала два новых образа в Дубае
Ани Лорак показала два новых образа в Дубае / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак, которая недавно поделилась с поклонниками своими архивными семейными снимками в честь дня рождения мамы, накануне выступила в Дубае.

Певица стала приглашенной звездой ивента в отеле Armani, где продемонстрировала изящный лук в мерцающем платье с декольте и высоким разрезом.

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Ани Лорак в Дабае / Фото: instagram.com/anilorak_dobro

Элегантный образ певица дополнила ярким макияжем. Посмотрите на Ани ближе:

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Ани Лорак выступила на фестивале в Дабае / Фото: instagram.com/anilorak_dobro

В своем Instagram-профиле певица также показала стильный черный лук с короткими волосами. Звезда надела кроп-жакет и высокие шорты, сопроводив тандем босоножками с цепями от Versace, стоимость которых составляет около 30 тысяч гривень.

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Ани Лорак в Дубае / Фото: instagram.com/anilorak

В посте Ани Лорак поделилась впечатлениями о концерте, отметив, что его посетило много людей.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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