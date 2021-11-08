Ани Лорак в дорогих нарядах прогулялась по Дубаю: выбираем лучший образ певицы

Ани Лорак, которая недавно поделилась с поклонниками своими архивными семейными снимками в честь дня рождения мамы, накануне выступила в Дубае.
Певица стала приглашенной звездой ивента в отеле Armani, где продемонстрировала изящный лук в мерцающем платье с декольте и высоким разрезом.
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Элегантный образ певица дополнила ярким макияжем. Посмотрите на Ани ближе:
В своем Instagram-профиле певица также показала стильный черный лук с короткими волосами. Звезда надела кроп-жакет и высокие шорты, сопроводив тандем босоножками с цепями от Versace, стоимость которых составляет около 30 тысяч гривень.
В посте Ани Лорак поделилась впечатлениями о концерте, отметив, что его посетило много людей.
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