Моя родная Украина, я соскучилась: Лобода официально анонсировала концерт в Одессе

Светлана Лобода уже несколько лет не давала концерты в Украине. 14 августа состоится концерт артистки в одном из ночных клубов Одессы. Певица пригласила всех украинцев на свой сольник

Светлана Лобода анонсировала концерт в Одессе / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Сольный концерт Лободы состоится в Украине впервые за четыре года. Артистка пригласила своих поклонников в Одессу, опубликовав пост в Instagram. Артистка пообещала поклонникам, что их ждет множество сюрпризов.

Моя родная Украина! Я так соскучилась! Безумно рада анонсировать долгожданный концерт в Одессе, который состоится 14 августа в Ibiza Beach Club. Обещаю, вас ждет грандиозный вечер с жаркими танцами, полюбившимися хитами и, конечно, премьерами. Мы готовим множество сюрпризов – впервые представлю моим любимым одесситам наш новый трек ALLO! А главное…но об этом чуть позже. Следите за новостями. Как же мы ждем эту встречу! – написала Светлана.

В комментариях к публикации поклонники Светланы оставили сотни сообщений о том, что они ждут не дождутся ее выступления:

Ждем, конечно!

Любим и ждем!

Ждем! Успехов, всех благ!

Скриншот: Instagram

Отметим, что Светлана Лобода уже несколько лет выступает и в Украине (на частных мероприятиях), и в России – на концертах, получая при этом российские музыкальные премии. Точно такая же история и у ее коллеги – украинской певицы Ани Лорак, которая тоже в августе выступит в Одессе.

Ранее концерт в Одессе анонсировал рэпер Баста, который этим летом уже выступал в Украине.

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