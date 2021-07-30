Моя рідна Україно, я скучила: Лобода офіційно анонсувала концерт в Одесі

Світлана Лобода вже кілька років не давала концерти в Україні. 14 серпня відбудеться концерт артистки в одному з нічних клубів Одеси. Співачка запросила всіх українців на свій сольник

Світлана Лобода анонсувала концерт в Одесі / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Сольний концерт Лободи відбудеться в Україні вперше за чотири роки. Артистка запросила своїх шанувальників в Одесу, опублікувавши пост в Instagram. Артистка пообіцяла шанувальникам, що їх чекає безліч сюрпризів.

Моя рідна Україно! Я так скучила! Шалено рада анонсувати довгоочікуваний концерт в Одесі, який відбудеться 14 серпня в Ibiza Beach Club. Обіцяю, вас чекає грандіозний вечір з жаркими танцями, улюбленими хітами і, звичайно, прем'єрами. Ми готуємо безліч сюрпризів – уперше представлю моїм улюбленим одеситам наш новий трек ALLO! А головне ... але про це трохи пізніше. Слідкуйте за новинами. Як же ми чекаємо цю зустріч! – написала Світлана.

У коментарях до публікації шанувальники Світлани залишили сотні повідомлень про те, що вони чекають не дочекаються її виступу:

Чекаємо, звичайно!

Любимо і чекаємо!

Чекаємо! Успіхів, всіх благ!

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що Світлана Лобода вже кілька років виступає і в Україні (на приватних заходах), і в Росії – на концертах, отримуючи при цьому російські музичні премії. Така сама історія і у її колеги – української співачки Ані Лорак, яка теж в серпні місяці виступить в Одесі.

Раніше концерт в Одесі анонсував репер Баст, який цього літа вже виступав в Україні.

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