Скандальный рэпер Баста снова приедет в Украину: как на это реагирует публика

Многие поклонники Басты в Украине безумно рады его приезду. Артист выступит в Одессе – фанаты ждут Басту и в других городах Украины. Но есть и те, кто недоволен приездом рэпера

Рэпер Баста снова посетит Украину с концертом / Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Не так давно рэпер Баста вызвал бурю негодования у некоторых украинцев – рэпер, который посещал оккупированный Крым, в июне приезжал в Киев и Одессу. На этот раз артист снова выступит в Одессе – 8 августа концерт артиста состоится в клубе Ibiza Beach Club.

Несмотря на то, что рэперу Басте отменили запрет на въезд в Украину, некоторые активисты до сих пор против того, чтобы артист давал концерты в Киеве, Одессе и других городах страны.

Тем не менее, поклонникам рэпера все равно – они не обращают внимание на факт того, что Баста ранее поддержал российскую агрессию и незаконную оккупацию Крымского полуострова. Кроме Одессы, рэпера активно приглашают в другие города Украины – Харьков и Днепр.

Скриншот: Instagram

В Instagram под публикацией о концерте Басты в Одессе некоторые пользователи соцсетей называют артиста "крымнашистом" и негодуют по поводу его выступлений в Украине.

Нет "крымнашистами", – пишет пользователь по ником arte_stri4ka.

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Другой юзер процитировал одну из песен Басты, добавив "Михалыч, жаль, ты таким стал": "По жизни много соблазна, возможность быть обласканным властью. Стать бесхребетной мразью, петь на праздниках прокисшей солянки".

Скриншот: Instagram

Отметим, что первый концерт Басты в Киеве состоялся 25 июня. Второй – на следующий день, 26 июня. Оба раза возле клуба, где выступал артист, собирались активисты с плакатами с надписями "Баста – русня" и "Баста – путинская шестерка". Отметим, что ранее рэпер посещал оккупированный Крым.

Смотрите видео о том, как активисты пытались сорвать концерт Басты в Киеве: