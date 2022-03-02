Музыкальные инструменты сменил на оружие: Виктор Бронюк вступил в ряды теробороны ВСУ

Виктор Бронюк присоединился к защитникам из теробороны / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official
Сегодня мы писали о том, что Андрей Фединчик вступил в лавы теробороны, но у нас есть еще один свежий пример мужества от украинского артиста.
Так, Виктор Бронюк присоединился к рядам территориальной обороны ВСУ и теперь вместе с другими мужчинам и женщинами сражается против российского агрессора. Следующие фото отлично поднимают боевой дух, сейчас идет седьмой день войны. Как и многим другим, артисту пришлось сменить музыкальный инструмент на оружие.
Также артист ранее благодарил наших защитников и защитниц, которые мужественно отстаивают наши земли и законное право на свободу.
Ждем от Виктора Бронюка хороших новостей!
Ранее Никита Добрынин вступил в ряды территориальной обороны Киева. Также участник "Холостячки" Макс Тарапата отправился защищать столицу.
Среди звездных защитников в теробороне также: музыкант Андрей Хлывнюк, рэпер YARMAK, боксер Александр Усик, телеведущий Игорь Кондратюк, танцор Дмитрий Дикусар и многие-многие другие.
Мы верим в ВСУ! Все будет Украина!
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