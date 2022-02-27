Игорь Кондратюк вступил в Силы теробороны ВСУ

Ранее мы писали о том, что Yarmak и Андрей Хлывнюк вступили в Силы территориальной обороны ВС Украины. Как стало известно сегодня, к ним присоединился также Игорь Кондратюк.
Музыкальный продюсер в комментарии каналу "Украина24" озвучил следующее:
Я уже 2 раза был на дежурстве, сегодня и прошлой ночью... Я никогда не был охотником и в принципе я был на поддержке. Но там есть другие средства, народные, – коктейли Молотова для того, чтобы встретить. Ну, наши села здесь, на окраине, в сторону Житомира, защищаются, как могут. По крайне мере, пробуют защищаться.
Мы очень верим в наших защитников и гордимся ВСУ!
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