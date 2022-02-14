Мы еще вернемся: Потап намекнул на реюнион дуэта Потап и Настя

"Потап и Настя" вернутся на сцену? / Фото: YouTube

В 2017 году Потап и Настя Каменских объявили о том, что больше не будут выступать вместе. При этом артисты подчеркивали, что это не конец дуэта, а лишь пауза.

И хотя с тех пор Настя выступает без Потапа, а тот занят своей группой и продюсерским центром MOZGI, вполне вероятно, что те слова о паузе были правдой.

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На то, что "Потап и Настя" могут вернуться на сцену, намекнул Потап в новом выпуске вокального шоу "Голос країни". Это случилось после того, как рэпер спел хит "На районе" вместе с одной из участниц проекта.

Потап сказал, что "Потап и Настя" сделали все в своем жанре, потому и взяли паузу. Однако вскоре артисты и супруги могут возобновить проект.

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Мы с Настей решили, что не закроем проект, а вернемся уже тогда, когда у нас будет эта энергия, когда мы уже захотим вернуться, – признался Алексей Потапенко.

Это лет в шестьдесят?, – пошутила Оля Полякова.

Потап и Настя Каменских поженились в мае 2019 года. Они долго скрывали свои романтические отношения от общественности, хотя многие фанаты экс-дуэта давно подозревали, что между Потапом и NK что-то большее, чем музыка.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских снялась с известным российским артистом: "Миротворец ждет пополнение".

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