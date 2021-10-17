Владимир и Кристина Остапчук мечтают о дочери и уже придумал ей имя: Мы уже готовимся!

Владимир и Кристина Остапчук рассказали о пополнении в семье / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Недавно пара поделилась новостью о приобретении нового семейного гнездышка – загородного дома, куда планируют переехать следующим летом. Как оказалось, в новом жилье, помимо двух комнат для детей Владимира от первого брака, обязательно будет обустраиваться еще отдельная детская, ведь супруги начали планировать рождение ребенка.

Для Эмилии и Эвана отдельные, потому что они уже не могут спать в одной, и одна для нашего будущего ребенка. Конечно, мы готовимся, всему свое время, – делится Кристина.

Фото: скриншот из программы "Зірковий шлях"

Владимир, в свою очередь, поддерживает желание жены и признается, что больше хочет дочку:

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У меня уже и мальчик, и девочка. Ну, девочка. Мне кажется, что мальчика труднее воспитать. А девочка такая принцесса – ты папа у меня, ты король, ногти красит тебе. В принципе, нет разницы, но больше хочу девочку, – рассказал Владимир Остапчук в программе "Зірковий шлях".

Когда именно планирует рождение ребенка молодая семья не рассказала, но даже с именем уже определилась. На выбор того, как назвать будущего нового члена семьи, повлияла профессия Кристины:

Мы ее называем Валентина. Смеемся, потому что у Кристины такой характер, она юристка, нотариус, печати ставит. Я говорю: "Слушай, как бы ее не назвали, она будет как паспортистка, а всех паспортисток зовут Валентина", – поделился планами телеведущий.

Смотрите весь сюжет о семье Остапчук:

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