На грани анорексии? Полина Гагарина до и после похудения (голосование)

Певица тает на глазах / Фото: открытые источники
34-летняя российская певица Полина Гагарина сейчас отдыхает на Мальдивах. Артистка с удовольствием выкладывает кадры в купальнике, давая повод подписчикам обсуждать ее фигуру.
Отметим, в последние несколько лет артистка очень сильно похудела. В своих немногочисленных интервью Полина Гагарина признавалась, что очень следит за своим весом, тем более, что в прошлом у нее с этим были проблемы. Так, во время "Фабрики" артистка весила 57-58 кг, а за первую беременность набрала 30 кг, так как не отказывала себе в еде и питалась "за двоих".
В итоге после родов она похудела на 40 кг за полгода, так как села на очень жесткую диету.
Когда Гагарина забеременела во второй раз, она уже подходила к вопросу питания более осознанно, хотя и не зацикливалась на весах. Тем не менее, родив дочку Мию, Полина снова быстро вернулась в форму.
Какое-то время певица после того радикального похудения была в обычном для себя весе: стройной и притязательной. Но в последнее время фанаты в Сети все чаще спрашивают артистку об анорексии. Уж слишком худая стала певица.
Такие комментарии появляются под фото Гагариной в Инстаграм:
- Ого какая худая, я конечно понимаю все что нужно следить за собой, но это уже кошмар какой-то.
- #покорми_Гагарину
- Непонятное упрямство, миллионы пишут. Что перебор с похудением. Ты же мама и женщина, ну к чему это.
- Можно сниматься в фильмах Ужасов...Полина лучше пойте.
Также люди пишут, что это нездоровая худоба на грани с анорексией.
Сама певица не комментирует слухи о проблеме пищевого поведения.
А что вы думаете о ситуации?
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