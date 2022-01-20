На кого больше похож сын Потапа? (голосование)

Предлагаем вам проголосовать, на кого больше похож общий сын Ирины Горовой и Алексея Потапенко / Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/gorovaya_irina

Дети звезд уверенно завоевывают информационное пространство. Многие из них не боятся аудиторию, а делают заметные успехи на публичном поприще. Один из них Андрей Потапенко, сын рэпера и продюсера Потапа и бизнес-леди Ирины Горовой. В конце материала мы предлагаем вам проголосовать за то, на кого парень больше похож: на маму или на папу.

Андрею Потапенко сейчас 13 лет. Он активно ведет свою страницу в Instagram, нередко дает интервью на ТВ, ведет школьные мероприятия и не только, легко чувствует себя на сцене и без проблем находит общий язык с людьми.

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Андрей Потапенко делает уверенные шаги на сцене / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Гены знаменитых родителей, несомненный талант парня, харизма и его трудоспособность – все это, мы уверены, принесет ему большой успех по жизни.

Андрей Потапенко с мамой / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

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К слову, он не раз признавался, что хочет всего добиваться сам, а не по причине своей знаменитой фамилии.

13-летний Андрей признавался, что считает маму близким другом / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Поэтому парень много учится, занимается спортом и всячески развивает свои таланты.

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Андрей часто видится с отцом, у них много общих интересов / Фото: instagram.com/realpotap

А пока он только на пути становления, мы, учитывая интерес читателей, предлагаем вам рассмотреть его фото и поделиться мнением: на кого внешне больше похож Андрей Потапенко.

Андрей с отцом, рэпером Алексеем Потапенко / Фото: instagram.com/potapchiq

Голосуйте!

На кого больше похож Андрей Потапенко? на папу на маму на самого себя

Напомним, ранее героиней тематического материала была Шайло Джоли-Питт.