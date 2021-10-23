На шоу Маска рассекретили первую звезду: кто прятался в маске Баяна (видео)

Кто скрывался за маской Баяна / Фото: телеканал "Украина"
Всего во втором сезоне шоу "Маска" 14 персонажей, которых должны рассекретить звездные детективы NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO.
Первый выпуск познакомил зрителей с семью невероятными масками: Роботом, Котиком, Феей, Баяном, Жирафой, Кажаном и Поросям.
В финальном голосовании оказались Баян и Кажан, и кому из них нужно было снять маску, решали зрители. Кажан прошел далее в шоу, а Баяну пришлось себя рассекретить.
Какой же шок испытали зрители и звездные детективы, когда оказалось, что в костюме Баяна пряталась мама Верки Сердючки, актриса Инна Белоконь!
Смотрите, как это было:
Отметим, что Оля Полякова еще в начале выпуска первой предположила, что Баян – это мама Сердючки. Такую мысль озвучил и DZIDZIO.
Я, как самая старшая, решила залезть в эту маску, чтобы узнать – как там. И теперь могу сказать всем – это невероятно сложно, особенно, если еще и слушать эти комментарии: "бездарная", "никакая". Но хочу сказать отдельное спасибо за комментарии о ногах, ноги у меня действительно накачанные – 30 лет бегала за своей дочкой, поэтому смогла их накачать, – прокомментировала мама Сердючки на сцене шоу "Маска".
А кого из загадочных участников рассекретят зрители в следующем эфире? Смотрите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" по субботам в 21:00 на телеканале "Украина"!
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