На шоу Маска розсекретили першу зірку: хто ховався в масці Баяна (відео)

Хто ховався за маскою Баяна / Фото: телеканал "Україна"

Всього у другому сезоні шоу "Маска" 14 персонажів, яких повинні розсекретити зіркові детективи NK | Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова, Андрій Данилко та DZIDZIO.

Перший випуск познайомив глядачів із сімома неймовірними масками: Роботом, Котиком, Феєю, Баяном, Жирафою, Кажаном і Поросям.

Реклама

У фінальному голосуванні опинилися Баян і Кажан, і хто з них мав зняти маску, вирішували глядачі. Кажан пройшов далі в шоу, а Баяну довелося себе розсекретити.

Якже були шоковані глядачі і зіркові детективи, коли виявилося, що в костюмі Баяна ховалася мама Вєрки Сердючки, акторка Інна Білоконь!

Дивіться, як це було:

Реклама

Реклама

Зазначимо, що Оля Полякова ще на початку випуску першою припустила, що Баян – це мама Сердючки. Таку думку озвучив і DZIDZIO.

Я, як найстарша, вирішила залізти у цю маску, щоб дізнатись – як там. І тепер можу сказати всім – це неймовірно складно, особливо, якщо ще й слухати ці коментарі: "бездарна", "ніяка". Але хочу сказати окреме дякую за коментарі про ноги, ноги в мене дійсно накачані – 30 років бігала за своєю донечкою, тож змогла їх накачати, – прокоментувала мама Сердючки на сцені шоу "Маска".

Мама Вєрки Сердючки ховалася за маскою Баяна / Фото: телеканал "Україна"

А кого з загадкових учасників розсекретять глядачі в наступному ефірі? Дивіться другий сезон найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" по суботах о 21:00 на телеканалі "Україна"!

Ще новини на тему: