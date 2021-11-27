На шоу Маска рассекретили VIP-гостью – Пальчику (видео)

На шоу "Маска" рассекретили VIP-гостью / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

В самом начале нового выпуска загадочного шоу "Маска" на телеканале "Украина" на сцену вышла Пальчика - эту маску дизайнеры проекта создали по эскизу юного Елисея. Мальчик пришел в студию гипершоу и присоединился к звездным детективам.

Перед тем, как Пальчика спела для зрителей, Андрей Данилко и Елисей были уверены – за маской прячется Jerry Heil. Но после их мнение поменялось, к тому же DZIDZIO предположил, что это может быть Александра Зарицкая из группы KAZKA.

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Пальчика не стала долго томить зрителей и сняла маску. Это на самом деле была Саша Зарицкая!

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Зарицкая обратилась к создателю Пальчики и пожелала ему придумать еще больше интересных персонажей для нового сезона гипершоу "Маска".

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