На шоу Маска розсекретили VIP-гостю – Пальчику (відео)

На шоу "Маска" розсекретили VIP-гостю / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

На початку нового випуску загадкового шоу "Маска" на телеканалі "Україна" на сцену вийшла Пальчика - цю маску дизайнери проєкту створили за ескізом юного Єлисея. Хлопчик прийшов у студію гіпершоу та приєднався до зіркових детективів.

Перед тим, як Пальчика заспівала для глядачів, Андрій Данилко та Єлисей були впевнені – за маскою ховається Jerry Heil. Але після їхня думка змінилася, до того ж DZIDZIO припустив, що це може бути Олександра Зарицька з гурту KAZKA.

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Пальчика не стала довго томити глядачів та зняла маску. Це насправді була Саша Зарицька!

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Зарицька звернулася до творця Пальчики та побажала йому придумати ще більше цікавих персонажів для нового сезону гіпершоу "Маска".

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