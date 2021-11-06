На шоу Маска разоблачили еще одну звезду: кто же был Феей? (видео)

Кто снял маску в третьем эфире гипершоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv
Второй сезон гипершоу "Маска" не перестает удивлять. Мы уже увидели все новые маски в предыдущих выпусках, а в эту субботу насладились впечатляющими выступлениями Робота, Кажана, Порося, Котика, Феи и Жирафы.
По итогам голосования две маски оказались в финале выпуска. Зрители самого загадочного шоу страны "Маска" на телеканале "Украина" решили, что рассекретить себя должна Фея, а Котика оставили на проекте.
Так, за невероятно красивой и волшебной маской Феи пряталась звезда телеканала "Украина" Лилия Ребрик!
Смотрите, как это было:
Кстати, Дзидзьо оказался единственным членом звездного жюри, который отгадал, что Фея – это Лилия Ребрик.
А кого из загадочных участников рассекретят зрители в следующем эфире? Смотрите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" по субботам, в 21:00, на телеканале "Украина"!
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