На шоу "Співають всі!" выбрали первых финалистов

Первые финалисты шоу «Співають всі!» / Фото: пресс-служба

В первом эфире грандиозного талант-шоу "Співають всі!" на телеканале "Украина" зрители познакомились с талантливыми участниками, среди которых были не только сольные исполнители, но и группы.

Однако в финал попали только двое лучших. Первым счастливчиком стал 28-летний Валентин Мушинский из Луцка – участник группы ONE LIGHT INSIDE.

На шоу "Співають всі!" он попал благодаря своему коллеге гитаристу, который заполнил за него анкету. Валентин признался, что ему все равно, какое количество баллов он наберет, главное – выступить с душой и чтобы встала звездный капитан Наталья Могилевская, потому что его мама певицу очень любит.

Валентин Мушинский на шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба

Я с детства люблю музыку, хотя мне ею не очень давали заниматься. Когда-то я выступал в одной группе, из которой меня выгнали за то, что я не умею петь. Это стало для меня переломным моментом, после чего я на год закрылся дома, занимался, пел, – рассказал Валентин Мушинский.

Для своего выступления в новом талант-шоу он выбрал песню Numb группы Linking Park. И не прогадал – судьи отдали ему 93 балла, что стало лучшим результатом первого выпуска и позволило Валентину попасть в финал.

А вот за вторую путевку пришлось посоревноваться 20-летнему Александру Круглому, который пишет и продает песни, а также солистке группы On i Ona Алене Жигаревой.

Алена Жигарева на шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба

Появление вокалистки известного коллектива в шоу вызвало разные эмоции среди участников звездной "сотни": певица GROSU отметила, что это несправедливо по отношению к другим конкурсантам, а Ivan NAVI пригласил Алену присоединиться к ним на стене.

У меня были двоякие ощущения. С одной стороны, я понимала, что со многими участниками "сотни" знакома, с другой – неизвестно, как они отреагируют на то, что я пришла участвовать в конкурсе, – сказала Алена Жигарева.

Но ее исполнение песни London Bridge из репертуара Fergie в музыкальной дуэли подтвердило, что Алена имеет право выступить в финале. За нее отдали свои голоса 90 экспертов проекта.

Но удастся ли этим участникам снова поразить судей в финале шоу? И кто станет их соперниками на этом пути?

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Наталья Могилевская, которая стала звездным капитаном шоу "Співають всі", сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":

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