На шоу "Співають всі!" обрали перших фіналістів

Перші фіналісти шоу «Співають всі!» / Фото: пресслужба

У першому ефірі грандіозного талант-шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна" глядачі познайомилися із талановитими учасниками, серед яких були не тільки сольні виконавці, а й групи.

Однак до фіналу потрапили лише двоє найкращих. Першим щасливчиком став 28-річний Валентин Мушинський з Луцька – учасник групи ONE LIGHT INSIDE.

На шоу "Співають всі!" він потрапив завдяки своєму колезі гітаристу, який заповнив за нього анкету. Валентин зізнався, що йому все одно, скільки балів він набере, головне – виступити з душею і щоб встала зіркова капітанка Наталя Могилевська, тому що його мама співачку дуже любить.

Валентин Мушинський на шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба

Я з дитинства люблю музику, хоча мені нею не дуже давали займатись. Колись я виступав в одному гурті, з якого мене вигнали за те, що я не вмію співати. Це стало для мене переломним моментом, після чого я на рік закрився вдома, займався, співав, – розповів Валентин Мушинський.

Для свого виступу в новому талант-шоу він обрав пісню Numb групи Linking Park. І не прогадав – судді віддали йому 93 бали, що стало кращим результатом першого випуску і дозволило Валентину потрапити до фіналу.

А ось за другу путівку довелося позмагатися 20-річному Олександру Круглому, який пише і продає пісні, а також солістці групи On i Ona Альоні Жігаревій.

Альона Жігарева на шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба

Поява вокалістки відомого колективу в шоу викликало різні емоції серед учасників зіркової "сотні": співачка GROSU зазначила, що це несправедливо по відношенню до інших конкурсантів, а Ivan NAVI запросив Альону приєднатися до них на стіні.

У мене були двоякі відчуття. З одного боку, я розуміла, що з багатьма учасниками "сотні" знайома, з іншого – невідомо, як вони відреагують на те, що я прийшла брати участь в конкурсі, – сказала Олена Жігарева.

Але її виконання пісні London Bridge з репертуару Fergie в музичній дуелі підтвердило, що Альона має право виступити в фіналі. За неї віддали свої голоси 90 експертів проекту.

Та чи вдасться цим учасникам знову вразити суддів у фіналі шоу? І хто стане їхніми суперниками на цьому шляху?

Дивіться грандіозне шоу "Співають всі!" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна". Також дивіться всі випуски проекту ексклюзивно на OLL.TV!

Наталя Могилевська, яка стала зірковою капітанкою шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

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