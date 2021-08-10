На сына Елизаветы II подали в суд за изнасилование несовершеннолетней

На принца Эндрю подали в суд за изнасилование несовершеннолетней / Фото: Getty Images

Адвокаты американки подали иск в отношении среднего сына Елизаветы II в федеральный суд Манхэттена. Вирджиния Джуффре заявила, что в возрасте 17 лет была вынуждена вступать в интимные отношения с принцем Эндрю. Об этом пишет Daily Mail.

Вирджиния Джуффре рассказала, что принц Эндрю трижды подвергал ее сексуальному насилию в особняке финансиста Джеффри Эпштейн, которого осудили за секс-торговлю и педофилию. Бизнесмен заставлял Джуффре вступить в половую связь с сыном королевы против ее воли. Как утверждает американка, принц Эндрю знал, что она несовершеннолетняя.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

Ранее сам наследник британского престола все отрицал и даже дал интервью BBC, в котором заявил, что не помнит Вирджинию.

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Напомним, что ранее супруг внучки Елизаветы II попал в скандал из-за фото с моделями. Джека Бруксбэнка засняли на яхте в компании трех девушек во время морской прогулки в Италии.

Позднее одна из моделей оправдалась за фото, заявив, что они с Джеком просто друзья, а он постоянно говорил о своей супруге и ребенке.