На Танцях з зірками Анастасию Оруджову заменили другой участницей. Актриса получила травму

Анастасия Оруджова / Александра Машлятина / Фото: instagram.com/tanci1plus1
После операции Анастасию Оруджову ждет долгий процесс восстановления, который займет более восьми месяцев. Из-за этого звезда "Женского квартала" не сможет продолжить свое участие в "Танцях з зірками".
Меня прооперировали. С коленом оказалось все намного хуже, чем мы все думали, мне нужна была срочная операция, – рассказала Оруджова.
Несмотря на то, что перед первым выпуском шоу у Анастасии Оруджовой порвалась связка, она вышла на паркет. Вот, как это было:
Но продолжить танцевать Анастасия не сможет.
К сожалению, я не могу вернуться, потому что моя реабилитация будет длиться более восьми месяцев. Так что мои танцы заканчиваются. Мое сердце разбито, – призналась актриса.
По правилам шоу, участницу могут заменить кем-то другим. Анастасия попросила свою подругу и коллегу выступать вместо нее.
Так, новой партнершей Дениса Самсона стала Александра Машлятина.
У новой пары во втором эфире иммунитет, а значит, Александра и Денис застрахованы от вылета. Напомним, что этим вечером на "Танцях з зірками" впервые голосуют зрители и впервые определится пара, которая покинет шоу.
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