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Единица от Кухар и тройка от Ямы: на Танцях з зірками пара получила самый низкий балл

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
6 сентября, 13:51
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Алексей Суровцев и Мария Колосова стали лузерами первого выпуска танцевального шоу. Судьям не понравилось, что пара поцеловалась в конце номера
На шоу "Танці з зірками" впервые пара получила самый низкий балл от жюри
На шоу "Танці з зірками" впервые пара получила самый низкий балл от жюри / Фото: Скриншот из видео

Минувшим вечером на шоу "Танці з зірками" участники Алексей Суровцев и Мария Колосова показали худший результат за эфир, заработав всего 7 баллов.

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Тем временем телеканал "Украина" снимает второй сезон самого загадочного шоу "Маска" и как проходят съемки, мы подробно рассказывали здесь.

Страстный танец пары, который завершился раздеванием и поцелуем Екатерина Кухар оценила в 1 балл, а Влад Яма и Макс Чмерковский поставили дуэту по 3 балла.

Звездный судья Влад Яма рассказал, что в студии шоу находился его пятилетний сын, которому хореограф теперь должен объяснить номер Алексея и Марии.

Я не знаю, что будет дальше, если на первом эфире уже вода и поцелуй. И в котором часу нужно показывать этот номер, – отметил Влад Яма.

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Екатерине Кухар румба участников показалась слишком вульгарной и танца как такового, по словам балерины, она не увидела.

Екатерина Кухар / Скриншот из видео

Напомним, что в этом сезоне в шоу "Танці з зірками" новая ведущая – Иванна Онуфрийчук. Ранее на ее месте несколько лет подряд была Тина Кароль. В Сети, кстати, не очень радостно приняли новость об уходе Кароль из проекта.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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