Единица от Кухар и тройка от Ямы: на Танцях з зірками пара получила самый низкий балл

Минувшим вечером на шоу "Танці з зірками" участники Алексей Суровцев и Мария Колосова показали худший результат за эфир, заработав всего 7 баллов.
Тем временем телеканал "Украина" снимает второй сезон самого загадочного шоу "Маска" и как проходят съемки, мы подробно рассказывали здесь.
Страстный танец пары, который завершился раздеванием и поцелуем Екатерина Кухар оценила в 1 балл, а Влад Яма и Макс Чмерковский поставили дуэту по 3 балла.
Звездный судья Влад Яма рассказал, что в студии шоу находился его пятилетний сын, которому хореограф теперь должен объяснить номер Алексея и Марии.
Я не знаю, что будет дальше, если на первом эфире уже вода и поцелуй. И в котором часу нужно показывать этот номер, – отметил Влад Яма.
Екатерине Кухар румба участников показалась слишком вульгарной и танца как такового, по словам балерины, она не увидела.
Напомним, что в этом сезоне в шоу "Танці з зірками" новая ведущая – Иванна Онуфрийчук. Ранее на ее месте несколько лет подряд была Тина Кароль. В Сети, кстати, не очень радостно приняли новость об уходе Кароль из проекта.
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