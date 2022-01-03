Нашел замену Ким: Канье Уэст сходил на свидание с известной актрисой

Канье Уэст встречается с Джулией Фокс? / Фото: TMZ, instagram.com/juliafox

После того, как Канье Уэст пригрозил ухажеру Ким Кардашьян, рэпера засняли во время свидания с Джулией Фокс. Снимки опубликовало издание TMZ.

Накануне пару заметили во Флориде – Канье и Джулия ужинали в ресторане и мило улыбались друг другу. Актриса была одета в корсет и джинсы, а бывший Ким – во все черное.

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Джулия Фокс на свидании с Канье Уэстом / Фото: TMZ

Напомним, что Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом в феврале 2021 года после семи лет брака. Канье приписывали романы с моделями Ириной Шейк и Винетрией, а Кардашьян ходила на свидания с Питом Дэвидсоном.

Кто такая Джулия Фокс

31-летняя Джулия Фокс стала известной после того, как исполнила одну из главных ролей в "Неограненных драгоценностях" братьев Сафди. За работу в этом фильме она даже была номинирована на премию Breakthrough Actor Award на Gotham Awards в 2019 году.

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Актриса Джулия Фокс / Фото: instagram.com/juliafox

Джулия родилась в Италии, а в возрасте шести лет переехала в Нью-Йорк. Она работала доминатрикс, снималась для Playboy, сняла фильм про секс-трафик в Неваде.

Джулия Фокс – итальянка / Фото: instagram.com/juliafox

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В 2018 году Фокс вышла замуж за русского пилота Петра Артемьева, но в прошлом году, после рождения их общего сына, Джулия сообщила в Instagram о разрыве с мужем и обвинили его в абьюзе.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст купил дом напротив сбежавшей от него Ким Кардашьян.