Знайшов заміну Кім: Каньє Вест сходив на побачення з відомою акторкою

Каньє Вест зустрічається з Джулією Фокс? / Фото: TMZ, instagram.com/juliafox

Після того, як Каньє Вест пригрозив залицяльнику Кім Кардаш1ян, репера сфотографували під час побачення з Джулією Фокс Світлини опублікувало видання TMZ.

Напередодні пару помітили у Флориді – Каньє та Джулія вечеряли в ресторані та мило посміхалися одне одному. Акторка була одягнена в корсет та джинси, а колишній Кім – у все чорне.

Реклама

Джулія Фокс на побаченні з Каньє Вестом / Фото: TMZ

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян подала на розлучення з Каньє Вестом у лютому 2021 року після семи років шлюбу. Каньє приписували романи з моделями Іриною Шейк та Вінетрією, а Кардаш'ян ходила на побачення з Пітом Девідсоном.

Хто така Джулія Фокс

31-річна Джулія Фокс стала відомою після того, як виконала одну з головних ролей у "Неогранених коштовностях" братів Сафді. За роботу у цьому фільмі вона навіть була номінована на премію Breakthrough Actor Award на Gotham Awards у 2019 році.

Реклама

Актриса Джулія Фокс / Фото: instagram.com/juliafox

Джулія народилася в Італії, а у віці шести років переїхала до Нью-Йорка. Вона працювала домінатрікс, знімалася для Playboy, зняла фільм про секс-трафік у Неваді.

Джулія Фокс – італійка / Фото: instagram.com/juliafox

Реклама

У 2018 році Фокс вийшла заміж за російського пілота Петра Артем'єва, але минулого року, після народження їхнього спільного сина, Джулія повідомила в Instagram про розрив із чоловіком і звинуватили його в аб'юзі.

Раніше повідомлялося, що Каньє Вест купив будинок навпроти Кім Кардаш'ян , що втекла від нього.