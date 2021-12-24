Ты пожалеешь об этом: Канье Уэст со злостью обратился к новому парню Ким Кардашьян

Исполнитель уже неоднократно заявлял, что не готов окончательно расстаться с Ким Кардашьян, ведь все еще ее любит и не хочет терять семью, а намерен сойтись и дальше воспитывать их четверых детей.
Недавно рэпер публично признался, что совершил много ошибок в отношениях с бывшей женой.
Бог хочет, чтобы мы получили искупление в этих отношениях. Мы совершали ошибки. Я совершал ошибки. Если Бог снова объединит нас, то миллионы семей смогут преодолеть разлуку и боль, которую использует дьявол, – сказал с трибуны Уэст.
Если при упоминании Ким рэпер весьма сдержан и говорит о семейных ценностях, обещает изменить свое поведение, то, когда разговор заходит о ее новом парне юмористе Пите Дэвидсоне, Канье не подбирает слов. Как сообщает Star News, артист впервые пригрозил ему.
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Пит, если ты дотронешься до места, после которого нельзя будет вернуть все назад, – ты пожалеешь об этом. Подумай несколько раз, прежде чем совершать ошибку. Я всегда был дружелюбным, но ты можешь все испортить, – сказал исполнитель.
Пока что известный комик и Ким Кардашьян никак не отреагировали на слова Канье Уэста. Известно, что родные звезды также не одобряют ее новый роман.