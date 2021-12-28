Канье Уэст приобрел "убитый" дом напротив сбежавшей от него Ким Кардашьян

Казалось бы, бывшая рэпера-миллиардера четко дала понять, что не хочет иметь с ним ничего общего. Однако мужчина не теряет надежды воссоединиться с матерью своих детей

Канье Уэст хочет вернуть отношения с Кардашьян / Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian

Сейчас Ким Кардашьян строит отношения с новым молодым бойфрендом, комиком Питом Дэвидсоном, от чего не в восторге даже родные звезды. А вот Канье упорно продолжает делать серьезные шаги, чтобы вернуть экс-любимую.

На днях стало известно, что Канье Уэст купил дом рядом с поместьем...Ким Кардашьян! Похоже, одержимость рэпера бывшей только набирает обороты и не дает ему покоя.

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Ким Кардашьян и Канье Уэст / Фото: Getty Images

Новая недвижимость артиста расположена через улицу от особняка, где он когда-то жил со своей семьей в элитном районе Хидден-Хиллс в Лос-Анджелесе. За это рэпер заплатил 4,5 миллиона долларов, сообщает Daily Mail.

Как пишут западные СМИ, по уровню комфорта новое жилье Канье Уэста не идет ни в какое сравнение с той роскошной жизнью, к которой он привык. Но, как говорят "любовь зла". На что только не идет мужчина, чтобы привлечь внимание Ким.

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Рэпер выкупил ранчо у обычной семьи, которой эта земля принадлежала с 1955 года. Отмечается, что в особняке пять спален, открытый бассейн и конюшня. Впрочем, ремонта здесь не было с 1980-х!

В отличие от величественного имения Ким Кардашьян этот дом – образец минимализма и скромности. Но, вероятно, для Канье самое главное, что он сможет чаще видеться и даже следить за Ким.

Интересно, что исполнитель купил недвижимость уже через две недели после того, как Кардашьян подала заявление в суд о признании его незамужней.

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Ранее Канье Уэст пригрозил бойфренду Ким Кардашьян – Питу Дэвидсону. Также он неоднократно заявлял, что не готов окончательно развестись с женой , ведь все еще любит ее.