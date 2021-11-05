Настоящие пули могли подложить: оружейница фильма Ржавчина назвала свою версию смерти Хатчинс

Галина Хатчинс, Ханна Гутьеррес-Рид и Алек Болдуин. / Фото: instagram.com/halynahutchins, Santa Fe New Mexican, Voices of the West

В то же время адвокаты 24-летней оружейницы, которую назвали неопытным сотрудником, намекнули, что кто-то другой мог положить боевые патроны в коробку с холостыми или же в пистолет актера.

Ханна через своего адвоката Джейсона Боулза заявила, что на съемочной площадке не было настоящих патронов, сообщает People.

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В свою очередь адвокат в интервью Good Morning, America сообщил: Гутьеррес-Рид присоединилась к работе над кинолентой 4 октября. Она очень серьезно относилась ко всем задачам и "заботилась о безопасности".

Ханна проводила тренировки для актеров, боролась за то, чтобы таких занятий было больше, а также регулярно отмечала, что оружие никогда не следует направлять в сторону человека, – делится Боулз.

Теперь, по словам адвоката, встал главный вопрос по этому делу: кто и почему положил в ящик с патронами боевые пули.

Ранее другой юрист девушки Роберт Горенс говорил, что его команда тщательно изучает возможность того, что кто-то мог умышленно подложить боевые патроны к холостым.

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Адвокаты предположили, что это мог сделать недовольный работник. В настоящее время такую версию правоохранители проверяют.

Оружейница утверждает, что в течение съемочного периода всегда держала винтовку "под замком", в частности во время обеденного перерыва 21 октября, в день трагедии.

Также адвокат заявил, что Ханна сделала все, что было в ее силах, чтобы обеспечить безопасность.

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Она проверила патроны, которыми заряжала огнестрельное оружие в тот день. Никто не мог допустить или подумать, что кто-то добавит боевые пули, – прокомментировал он.

По данным СМИ, Ханна заранее зарядила старинный Colt 45 калибра шестью холостыми патронами, не содержащие пороха и напоминающие пули в кадре. Затем она оставила оружие на тележке для реквизита якобы на несколько минут.

Потом помощник режиссера Дэйв Голлс принес это оружие на площадку и передал Болдуину, не зная, что внутри боевые патроны. Накануне Ханна показала Голлсу все шесть патронов в револьвере, которые, по ее мнению, были холостыми.

Фото со съемок "Ржавчина" перед трагедией. Фото: Serge Svetnoy/Facebook

Актер начал репетировать сцену, навел оружие на камеру и нажал на курок. В тот момент оружейница была снаружи, потому что внутри деревянной церкви не должно было произойти никаких выстрелов.

Ханна думала, что пистолет в безопасности, и пошла выполнять свои обязанности по реквизиту, – сказал адвокат.

Известно, что кроме работы оружейницей, в фильме "Ржавчина" девушка была помощницей по реквизиту. Адвокаты утверждают, что это не мешало ей полностью сосредоточиться на основной работе.

Что известно о Гутьеррес-Рид?

Первая работа девушки как оружейника была в вестерне "Старый путь" с актером Николасом Кейджем. Тогда девушка тоже была предметом многочисленных жалоб. Более того, Кейдж якобы даже кричал на Ханну.

Однако адвокаты девушки отрицали эти утверждения, заявив, что Ханна с детства тренировалась со своим отцом – экспертом по оружию Теллом Ридом.

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