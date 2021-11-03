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Костюмер фильма, на съемках которого погибла оператор, оправдала продюсеров и Болдуина

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
3 ноября, 12:13
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После трагедии коллега и друг погибшей Галины Хатчинс заявил о халатности продюсеров. По его словам, продюсеры решили сэкономить на персонале и наняли непрофессиональных работников следить за оружием
Алек Болдуин стал на защиту продюсеров фильма "Ржавчина"
Алек Болдуин стал на защиту продюсеров фильма "Ржавчина" / Фото: Getty Images, скриншот instagram/alecbaldwininsta

На фоне этих обвинений Алек Болдуин, который случайно застрелил оператора, обнародовал в семи Instagram-постах сообщение дизайнера костюмов вестерна Терезы Дэвис, которая стала на защиту продюсеров.

Женщина считает продюсеров кинокартины одними из самых заботливых руководителей, с которыми ей приходилось работать. По ее словам, они отказывались от своих гонораров , чтобы команда могла позволить себе жить в лучших отелях.

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– Все замечания были услышаны и рассмотрены. Они работали даже дольше команды, и делали это бесплатно, – написала Тереза.

Дизайнер утверждает, что круглосуточно из членов команды никто не работал на съемочной площадке и с ног от усталости не падал, а условия работы были безопасными.

Более того, Дэвис вспомнила, что перед трагедией у них был 56-часовой выходной.

По словам женщины, заявления других членов команды о том, что во время съемок пренебрегали безопасностью, было "чепухой".

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– Я знаю, что это не так весело, как позорить продюсеров. Но личная ответственность – последнее, на чем кто-то хочет сосредоточиться в этой трагедии, – говорится в сообщении Дэвис.


Относительно Анны Гутьеррес-Рид, которая отвечала за оружие на съемках и дала Алеку заряженный револьвер, дизайнер отметила, что, она имела достаточную квалификацию. По мнению Терезы, людям, которые только в начале их карьеры, стоит дать шанс на работу.

- А как, по-вашему, кто-то получит такой опыт? У нас всех когда-то была первая и вторая работа. Она училась у известного оружейника и работала на этой же должности в фильме такого же типа несколько месяцев назад – написала Дэвис.

Болдуин, поддержавший свою коллегу, выразил соболезнования и добавил, что никто не может представить боль семьи Хатчинс.

Что произошло на съемках?

Несчастный случай произошел 21 октября во время съемок одной из сцен. Болдуин выстрелил в сторону оператора, думая, что в его руках пистолет заряжен холостыми патронами. Однако патрон взорвался и от него разлетелись осколки.

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В результате инцидента Галина Хатчинс, которая была родом из Украины, скончалась в больнице. Также был ранен режиссер Джоэл Соуз.

После трагедии жена Болдуина Хилария рассказала, что "очень переживает" за своего мужа. По ее словам, Алека "преследует" смерть оператора.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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