Настя Каменских в пятнистом лифчике не смогла скрыть пышную грудь: "Что за орехи?"

Настя Каменских не смогла скрыть фигуру в бикини. / Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских давно не радовала фанатов секс-кадрами в бикини. Как выяснилось, у артистки было много дел и ей просто не хватало времени сделать новые фото.
Каменских объясняет, что с головой ушла в работу, и ей даже некогда было перевести дух. Но все же она решила напомнить о себе в Instagram , где опубликовала фото из зимнего отпуска.
Неделя настолько была полна дел, что даже нет времени сделать новые фотки, поэтому заряжаю себя теплыми старыми отпускными, – отметила звезда.
На снимке из экзотической страны Настя Каменских предстала в пикантном бикини и сетчатом кроп-лонгсливе. Украинская красавица подняла очки и игриво посмотрела в камеру.
Однако фолловеры певицы, как всегда, разделились на два лагеря. Одни оценили такой секси-кадр Насти, другие же сетовали, мол очень откровенное фото:
- Обязательно сосиски показывать?
- Полураздетых звезд полон инстаграмм, неужели им больше нечего рассказать и показать?
- Какая вы красотка. Моя бабушка очень любит вас.
- Маечка маловата.
- Что в тебе нравится, так это открытость.
- Что за орехи?
Напомним, в январе Настя Каменских с Потапом отдыхали в Мексике. Оттуда певица активно демонстрировала сексуальный пляжный look.
На днях Каменских озвучила неизвестный ранее факт о свадьбе с Потапом.